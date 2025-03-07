В Москве установлен суточный температурный рекорд

В Москве 6 марта была рекордно теплая погода — температура превышала 7°С, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в городе потеплело из-за начавшегося «мощного вторжения атлантического воздуха».

«В Москве установлен рекорд тепла... Термометр на главной городской метеостанции ВДНХ показал +6,9, в центре мегаполиса — на Балчуге +7,2. Прежние рекорды, принадлежавшие 1995 и 2020 годам, когда в этот день было +6,4, побиты»,— рассказал он в Telegram.

Как уточнил господин Тишковец, в Подмосковье теплее всего было в Воскресенске и Серпухове (7°С), Волоколамске (7,4°С), Коломне и Наро-Фоминске (7,5°С) и Можайске (7,7°С).

По прогнозу Гидрометцентра, сегодня, 7 марта, в Москве будет 5–7°C (по области 2–7°C), облачно, небольшой дождь. 8 марта в столице потеплеет до 8–10°C и будет облачно с прояснениями (по области 5–10°C, местами небольшой дождь).