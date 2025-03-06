Бастрыкин поручил доложить о проверке информации об угрозах сироте в Сургуте

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО-Югра) доложить о ходе проверки обстоятельств совершения противоправных действий в отношении сироты в Сургуте, сообщили в пресс-службе СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным следствия, в социальных сетях появилась информация о том, что группа мужчин восточной внешности, войдя в доверие к сироте, путем угроз и физического воздействия пытались выселить его из квартиры. Кроме того, сообщается, что эти же лица целенаправленно знакомятся с одинокими людьми и обманным путем присваивают их квартиры.

По данному факту следственными органами СУ СКР по ХМАО-Югре организована процессуальная проверка по ст. 163 УК РФ (вымогательство).

Полина Щуцкая