Бастрыкин поручил доложить о проверке информации об угрозах сироте в Сургуте
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО-Югра) доложить о ходе проверки обстоятельств совершения противоправных действий в отношении сироты в Сургуте, сообщили в пресс-службе СКР.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
По данным следствия, в социальных сетях появилась информация о том, что группа мужчин восточной внешности, войдя в доверие к сироте, путем угроз и физического воздействия пытались выселить его из квартиры. Кроме того, сообщается, что эти же лица целенаправленно знакомятся с одинокими людьми и обманным путем присваивают их квартиры.
По данному факту следственными органами СУ СКР по ХМАО-Югре организована процессуальная проверка по ст. 163 УК РФ (вымогательство).