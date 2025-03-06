РСТ выступил с инициативой о беспроцентном кредитовании турбизнеса Анапы

Российский союз туриндустрии выступил с предложением ввести беспроцентное кредитование для туристического бизнеса Анапы для восполнения оборотных средств отелей в преддверии летнего сезона. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на президента РСТ Илью Уманского.

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По его словам, есть возможность привлечения льготных кредитов, которые могли бы способствовать пополнению оборотных средств отелей. Он отметил, что представители бизнеса хотели бы видеть беспроцентные кредиты, по той причине, что те деньги, которые они получает от туристов, являются беспроцентными займами, на которых функционирует отрасль.

Глава РСТ уточнил, что данная мера может быть краткосрочной — на два-три месяца до начала летнего сезона. Это предложение уже обсуждалось с Минэкономразвития.

По словам президента РСТ, недостаток оборотных средств у гостиниц замедляет их подготовку к туристическому сезону. Для модернизации, закупки постельного белья, замены мебели и строительства бассейнов необходимы финансы, которые обычно привлекались через ранние бронирования.

«Сейчас можно сэкономить, отложив какие-то обязательства, либо привлечь дополнительные средства взамен тех, которые должны поступать от туристов. То есть речь идет о мерах фискального характера — отсрочке в выплате налогов, обязательств по отчислениям во всевозможные фонды, отсрочке по кредитам. Она может продлеваться на несколько месяцев, пока не восстановится туристический и денежный поток», — отметил господин Уманский.

Президент РСТ подчеркнул важность оперативной и доступной реализации поддержки, чтобы отели могли быстрее продолжить деятельность.

Алина Зорина