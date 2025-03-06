Ростовская АЭС поделилась опытом социального партнерства и поддержки сотрудников на региональном форуме «Женщины Дона»

Росатом и предприятия отрасли заботятся о благополучии работников и вносят большой вклад в социально-экономическое развитие атомных городов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено: управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС Фото: предоставлено: управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС

Первый региональный женский форум «Женщины Дона - душа региона» состоялся в Ростове-на-Дону. Более 450 представительниц общественных организаций, органов власти и бизнеса Дона делились опытом и обсуждали вопросы развития в регионе предпринимательства, туризма, культуры, медицины и спорта, поддержки семей и создания условий для самореализации.

Ростовскую атомную станцию на новой коммуникативной площадке представила советник директора Ростовской АЭС Светлана Цыба. В тематическом блоке «Женщины за здоровое общество и социальное благополучие» она рассказала о возможностях, которые предоставляет работникам атомная станция для занятий спортом и оздоровления, программах поддержки молодых специалистов и детей сотрудников.

«Для меня большая честь представлять Ростовскую атомную станцию на столь масштабном событии. Главное, что запомнилось - это дух единства женщин из всех уголков области и их стремление сделать мир лучше!», - поделилась впечатлениями Светлана Цыба.

Участники форума высоко оценили опыт реализации соглашения о сотрудничестве между Госкорпорацией «Росатом» и Правительством Ростовской области. Это партнерство позволяет направлять значительные средства на социально значимые проекты и развитие инфраструктуры Волгодонска.

Министр труда и социального развития Ростовской области Ирина Шувалова рекомендовала предприятиям всех форм собственности обратить внимание на практику эффективного взаимодействия бизнеса и власти и по возможности использовать этот опыт для развития территорий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено: управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС Фото: предоставлено: управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС

Ростовская АЭС вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие региона через налоги, социальные инвестиции и благотворительность. За последние 5 лет на реализацию социально значимых мероприятий и благотворительные проекты в Волгодонске атомная станция направила значительные средства. Приоритетными направлениями поддержки являются здравоохранение, образование, культура, спорт и поддержка духовных ценностей.

«За цифрами в отчетах всегда стоят люди. Мы стараемся не просто выделять средства, а создавать условия для комфортной жизни и развития наших людей. Важно, чтобы каждый сотрудник Ростовской АЭС чувствовал себя уверенно, знал, что о нем и его семье заботятся», - отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

Особое внимание атомщики уделяют вопросам улучшения качества медицинского обслуживания в атомграде, модернизации медучреждений и оснащению их современным оборудованием. 70% благотворительных проектов Ростовской АЭС направлены на развитие этой сферы.

Доступность медицинской помощи и повышение эффективности предоставляемых медицинских услуг — важное направления для обеспечения безопасности страны. В России оказывают существенную поддержку для семей с детьми, предлагая различные инструменты. В 2025 году началась реализация национального проекта «Семья». Он включает в себя действующие эффективные меры, программы и льготы - например, материнский капитал и единое пособие.