Глава фирмы из Черкесска идет под суд по обвинению в сокрытии денег на налоги

Генеральный директор ООО «Генерация» из Черкесска предстанет перед судом по обвинению в сокрытии денежных средстве от уплаты налогов на особо крупную сумму (ч.2 ст.199.2 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК по Карачаево-Черкесской республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

По данным следствия, обвиняемый, зная об имеющейся у возглавляемой им фирме недоимки по налогам, скрыл свыше 30 млн руб., совершив ряд финансово-хозяйственных операций, направленных на воспрепятствование их принудительному взысканию.

Следствие пришло к выводу о виновности руководителя компании после допроса свидетелей, осмотра тысяч платежных документов и распорядительных писем, а также проведения нескольких судебных экспертиз.

Дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд.

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Михаил Волкодав