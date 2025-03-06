МБДОУ ДС № 70 г. Пензы «Буратино» нарушило организацию питания детей

Прокуратура Железнодорожного района Пензы в ходе проверки организации детского питания обнаружила нарушения санитарно-эпидемиологических требований и ветеринарно-санитарных правил в МБДОУ ДС № 70 г. Пензы «Буратино». Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Прокуратура указала на нарушения в части гашения ветеринарных сопроводительных документов на животноводческою продукцию. Надзорный орган обнаружил нарушения в работе ООО «Пензенский комбинат питания», которое занимается организацией питания в школе. Они касаются отсутствия у ряда сотрудников обязательного медосмотра, непрохождения ими профессиональной гигиенической подготовки. Также речь идет об использовании кухонной посуды, столов, инвентаря и оборудования пищеблока без маркировки.

По результатам проверочных мероприятий прокурор района внес представления руководителю ООО «Пензенский комбинат питания» и заведующей МБДОУ ДС № 70 г. Пензы «Буратино». Ответственное должностное лицо образовательного учреждения привлечено к административной ответственности за нарушение ветеринарно-санитарных правил (ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ), сотрудник комбината — за нарушение санитарно-эпидемиологических требований (ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ). Каждого из виновных лиц оштрафовали на 3 тыс. руб. Нарушения устранены.

Павел Фролов