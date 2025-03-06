В Краснодаре в 2026 году создадут технопарк рабочих специальностей

К февралю 2026 года в Краснодаре на базе Кубанского государственного технологического университета (КубГТУ) откроют технопарк рабочих специальностей. Об этом пишет «Ведомости Юг» со ссылкой на проректора по стратегическому развитию вуза Руслана Асланяна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проект реализуют по принципам государственно-частного партнерства. В соглашении между КубГТУ и Ассоциацией застройщиков Краснодарского края и республики Адыгея указаны все этапы работ.

По словам ректора КубГТУ Игоря Лагерева, площадь будущего технопарка составит 2 га территории университета, где ранее располагались склады, приспособленные помещения. Он отметил, что в технопарке не будет традиционных учебных аудиторий, будут созданы практичные зоны для рабочих специальностей. Технопарк будет выпускать примерно 300-400 специалистов в год, не считая краткосрочных курсов.

Олег Колмычек, руководитель Ассоциации застройщиков, подчеркнул, что квалифицированные кадры, подготовленные в технопарке, смогут помочь строительному сектору региона преодолеть последствия ограничений на привлечение иностранной рабочей силы. Кроме того, Игорь Лагерев рассказал, что технопарк будет учитывать пожелания застройщиков при разработке учебных программ. Главная цель — объединить среднее и высшее образование с магистратурой.

Алина Зорина