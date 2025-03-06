В Краснодаре в 2026 году создадут технопарк рабочих специальностей
К февралю 2026 года в Краснодаре на базе Кубанского государственного технологического университета (КубГТУ) откроют технопарк рабочих специальностей. Об этом пишет «Ведомости Юг» со ссылкой на проректора по стратегическому развитию вуза Руслана Асланяна.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Проект реализуют по принципам государственно-частного партнерства. В соглашении между КубГТУ и Ассоциацией застройщиков Краснодарского края и республики Адыгея указаны все этапы работ.
По словам ректора КубГТУ Игоря Лагерева, площадь будущего технопарка составит 2 га территории университета, где ранее располагались склады, приспособленные помещения. Он отметил, что в технопарке не будет традиционных учебных аудиторий, будут созданы практичные зоны для рабочих специальностей. Технопарк будет выпускать примерно 300-400 специалистов в год, не считая краткосрочных курсов.
Олег Колмычек, руководитель Ассоциации застройщиков, подчеркнул, что квалифицированные кадры, подготовленные в технопарке, смогут помочь строительному сектору региона преодолеть последствия ограничений на привлечение иностранной рабочей силы. Кроме того, Игорь Лагерев рассказал, что технопарк будет учитывать пожелания застройщиков при разработке учебных программ. Главная цель — объединить среднее и высшее образование с магистратурой.