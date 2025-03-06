Находящийся в розыске ярославец с ножом ограбил магазин

В Ярославле полиция задержала 40-летнего подозреваемого в совершении разбоя в магазине. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД России.

В полиции рассказали, что днем 5 марта подозреваемый взял продукты питания в магазине на Индустриальной и, высказывая угрозы применения насилия и демонстрируя нож продавцу, покинул место преступления. Задержали его на остановке «ул. Светлая», к тому времени подозреваемый уже успел продать похищенное.

Сотрудники правоохранительных органов после задержания выяснили, что подозреваемый разыскивается как подсудимый, скрывшийся от суда за совершение кражи. Его арестовали.

Алла Чижова