Брак по переводу

СУ СК России по Татарстану завершило расследование уголовного дела в отношении бывших сотрудников Управления ЗАГС Татарстана: экс-главы Гульшат Нигматуллиной, ее заместителя Рената Ахметзянова и главного бухгалтера Ландыш Шарафутдиновой. Фигурантов обвиняют в хищении премий за перевод актовых записей с латинской графики на русский язык у 26 сотрудников ЗАГСа на общую сумму более 16 млн руб. Эксперт считает, что у обвиняемых мало шансов избежать наказания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывшая глава Управления ЗАГС Татарстана Гульшат Нигматуллина

Фото: Пресс-служба ЗАГСа Татарстана Бывшая глава Управления ЗАГС Татарстана Гульшат Нигматуллина

Фото: Пресс-служба ЗАГСа Татарстана

В Татарстане завершили расследование уголовного дела в отношении бывшей главы Управления ЗАГС Татарстана и ее подчиненных. По версии следствия, в 2020 году Гульшат Нигматуллина поручила своему заместителю Ренату Ахметзянову и главному бухгалтеру Ландыш Шарафутдиновой собрать с 26 сотрудников территориальных отделов ЗАГС денежные средства, полученные на банковские карты в качестве премий за перевод актовых записей с латинской графики на русский язык. Собранные средства на общую сумму более 16 млн руб. передали бывшей главе ЗАГСа, после чего она похитила их и распорядилась ими по своему усмотрению.

Первой задержанной стала Ландыш Шарафутдинова. Об этом сообщили 22 марта 2024 года, когда суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. В тот же день раис Татарстана Рустам Минниханов освободил от должности ее начальницу, главу регионального ЗАГСа Гульшат Нигматуллину. Она занимала этот пост с 2019 года.

Вторым задержанным стал Ренат Ахметзянов, после того как он пересек границу России. 16 апреля 2024 года его заключили под стражу, позже меру пресечения изменили на домашний арест. При этом на судебном заседании выяснилось, что уголовное дело против Рената Ахметзянова было возбуждено еще 5 марта, а 21 марта 2024 года обвиняемый был объявлен в федеральный розыск. Фигуранта освободили от должности заместителя главы татарстанского ЗАГСа еще в январе, т. к. он вышел на государственную пенсию по выслуге лет.

Гульшат Нигматуллина была задержана последней в июле прошлого года. Как и Ренату Ахметзянову, ей назначили меру пресечения в виде домашнего ареста до 29 марта 2025 года.

В сообщении СК Татарстана говорится, что в зависимости от роли фигурантов обвиняют по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Источник «Ъ Волга-Урал» уточнил, что бывшей главе татарстанского ЗАГСа предъявлено обвинение по двум уголовным статьям, а ее бывшим подчиненным — только по второй.

Следственный процесс занял более 11 месяцев. Источник рассказал, что обвинения основываются на показаниях потерпевших, свидетелей и обвиняемых, выписках по банковским счетам и изъятых документах. Гульшат Нигматуллина свою вину признала частично, а Ренат Ахметзянов и Ландыш Шарафутдинова — полностью.

Юрист юридической компании «Яхатин» Антон Смирнов отметил, что по совокупности преступлений сначала назначается наказание отдельно за каждое преступление, а затем суд определяет окончательное наказание. Оно может быть назначено только по ч. 4 ст. 159 или сложением (полным или частичным) ч. 1 ст. 286 УК РФ. Эксперт считает, что избежать наказания по этим статьям практически невозможно. Так, согласно судебной статистике, в 2023 году по ч. 4 ст. 159 были осуждены более 4,7 тыс. человек, а оправданы только 40, то есть менее 1%. Лишение свободы было назначено почти в 51% случаев.

По ч. 1 ст. 286 УК РФ, по которой обвиняют подчиненных экс-главы Управления ЗАГС Татарстана, судом чаще назначается штраф (около 52,5% случаев), а лишение свободы, в том числе условное, встречается очень редко.

Диана Соловьёва