«Парма» избавилась от одного из американских игроков

31-летний американский разыгрывающий защитник Алекс Хэмилтон покинул пермский клуб «Парма». Как сообщает пресс-служба нижегородского «Пари НН», он стал игроком этого клуба. Контракт рассчитан до конца сезона 2024/2025 Единой лиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: БК «Парма» Фото: БК «Парма»

В текущем сезоне Хэмилтон принял участие в составе «Пармы» в 28 встречах. При этом защитник имел не самые высокие показатели: в среднем за матч он набирал 11,9 очка, делал 3,6 подбора, отдавал 4,2 передачи и совершал полтора перехвата.

Отметим, что на прошлой неделе пермский клуб подписал контракт с еще одним американцем Стэнли Уиттакером из «Уралмаша». Он стал лучшим игроком в недавнем матче с «Пари НН». В своем дебютном матче за Пермь Уиттакер смог повторить личный рекорд результативности в сезоне, набрав 27 очков.