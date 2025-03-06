Движение по продолжению Цитадельского шоссе в Кронштадте откроют до конца года

В Кронштадтском районе Петербурга продолжаются работы по строительству новых дорожных объектов — в настоящий момент они ведутся на территории кварталов 7 и 8, ограниченной улицей Литке, Цитадельским шоссе, проектируемыми проездами № 2, 4, 5, 6, береговой линией Невской губы, улицей Адмирала Грейга и Кронштадским шоссе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: КРТИ Фото: КРТИ

Как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, общая протяженность линейного объекта составит более 3 км. Пропускная способность кварталов увеличится до 8 тыс. автомобилей в сутки. Движение по новой дороге планируется открыть до конца 2025 года.

В настоящий момент на объекте производится переустройство тепловой сети, сети связи, водопровода, газопровода и устройство канализации, песчаного основания, а также набережной с берегоукреплением.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на острове Котлин завершили реконструкцию Кронштадтского шоссе и Цитадельской дороги.

Подробнее об итогах строительного сезона 2024 года в Петербурге — в материале «Ъ-СПб» «Дорожно-транспортный каркас укрепили сотней миллиардов».

Андрей Цедрик