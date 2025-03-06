Сильный пол: каждая вторая женщина выбирает себе подарок сама

Женщины всё чаще берут инициативу в свои руки: каждая вторая (52%) предпочитает самостоятельно выбирать себе подарок, а 41% хотя бы намекают близким, чего им хочется, показал опрос «АльфаСтрахование», проведенный к Международному женскому дню.

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Главная причина – желание получить то, что действительно нужно. 39% опрошенных признались, что не хотят разочарований и неудачных сюрпризов. Еще 26% отметили, что не видят смысла ждать подарка и предпочитают просто купить желаемое.

Еще одна тенденция – сертификаты и денежные переводы в качестве подарков. 35% женщин заявили, что предпочли бы получить деньги, чтобы самостоятельно решить, на что их потратить. Сертификаты на покупки привлекают 28% респондентов, а среди самых популярных вариантов – ювелирные магазины (42%), косметика (31%) и электроника (18%).

Помимо традиционных подарков, женщины всё чаще задумываются о полезных и долгосрочных решениях. 14% опрошенных заявили, что согласились бы получить страховку. Самыми популярными оказались медицинская страховка (43%), страхование имущества (29%) и полис от критических заболеваний (21%).

Мужчины, в свою очередь, не видят проблемы в том, что женщины сами выбирают подарки или намекают, чего хотят. 67% опрошенных мужчин признались, что им проще, когда женщина прямо говорит, какой подарок ей нужен.

Более того, 23% мужчин честно заявили, что делать сюрпризы — не их сильная сторона, и они предпочитают получить четкий запрос, чем рисковать с неудачным выбором. Еще 19% признались, что часто откладывают покупку подарка до последнего момента, а потому были бы не против, если бы их вторая половина выбрала подарок сама.

Помимо выбора подарков для себя, женщины чаще проявляют заботу о близких и коллегах. По результатам опроса, 64% женщин обязательно покупают подарки для мам, сестер или подруг, тогда как среди мужчин этот показатель составляет 47%.

Кроме того, женщины активнее поддерживают традицию корпоративных подарков: 58% признались, что всегда поздравляют коллег-женщин с праздниками, даже если это просто символический презент. Для сравнения, среди мужчин такой жест делают лишь 34%.

Главные подарки для женщин от женщин – сертификаты (37%), уходовая косметика (29%) и приятные мелочи вроде свечей и чая (22%).