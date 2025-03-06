Прокуратура требует уволить бывшего главу Сивинского района за утрату доверия

Прокуратура требует уволить за утрату доверия еще одного бывшего руководителя прикамской территории. В суде Верещагинского округа началось рассмотрение иска прокуратуры, которая требует обязать думу Сивинского муниципального округа рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий главы округа Юрия Кабанова с формулировкой «в связи с утратой доверия», сообщает URA.Ru».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Причина — неисполнение бывшим главой требований ФЗ «О противодействии коррупции» — пояснили агентству в суде. По данным СМИ, претензии прокуратуры связаны с уголовным делом, фигурантом которого стал бывший замглавы округа Виталий Полушкин. Последний подписал с местным предпринимателем, который, как установило следствие, является родственником чиновника, контракт на ремонт муниципальной котельной на сумму 805 тыс. руб. В итоге бизнесмен был приговорен к штрафу в 60 тыс. руб.

Юрий Кабанов является одним из старейших руководителей территорий в Пермском крае. Он возглавлял Сивинский район с начала 2000-х годов. Господин Кабанов избирался на этот пост в 2000, 2005, 2010, 2016 годах. В 2022 году его вновь переизбрали на должность главы округа — за его кандидатуру тогда проголосовали 10 из 13 депутатов местной думы. Минувшей осенью глава неожиданно подал в отставку по собственному желанию до истечения срока полномочий.

Ранее прокуратура подала иск об увольнении за утрату доверия глав Краснокамского и Кочевского округов. По первому требованию разбирательства еще идут, по второму иску прокуратура проиграла в первой инстанции. Также прокуратура требовала у депутатов Кунгурского округа отправить в отставку Вадима Лысанова, но тот добровольно сложил полномочия.