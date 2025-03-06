Донские власти планируют переселить около 1,5 тыс. человек из аварийного жилья

В 2025 году к расселению запланирован аварийный фонд площадью 32,74 тыс. кв. м, в котором проживает 1 тыс. 498 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На расселение планируют направить 2,7 млрд рублей. Мероприятие коснется жителей 16 муниципальных образований области, а именно – города Гуково, Донецк, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Таганрог, Ростов-на-Дону, Шахты, а также Белокалитвинский, Кашарский, Красносулинский, Мартыновский, Матвеево-Курганский, Морозовский, Октябрьский, Тацинский районы.

Как уточняется в сообщении, сегодня в области аварийным признано жилье общей площадью 269 тыс. кв. м.

Сергей Иванов