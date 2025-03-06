В 2024 году СвЖД направила 14,5 млрд рублей на социальные гарантии сотрудникам

Свердловская магистраль в 2024 году направила 14,5 млрд руб. на обеспечение социальных гарантий сотрудников и пенсионеров, выполнив все обязательства, предусмотренные Коллективным договором РЖД, сообщил начальник СвЖД Павел Бурцев на Форуме социальных партнеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Свердловской железной дороги Павел Бурцев

Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги Глава Свердловской железной дороги Павел Бурцев

Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги

По данным СвЖД средства направлены:

на улучшение условий и охрану труда — 3,9 млрд руб.;

на развитие кадрового потенциала — 3,3 млрд руб;

на предоставление льгот ветеранам — 332 млн руб.

В 2024 году по программе корпоративного жилищного субсидирования оказана поддержка работникам на сумму свыше 400 млн руб. Средний размер индивидуального социального пакета сотрудника составил 68,4 тыс. руб.

Павел Бурцев подчеркнул, что строго следуя нормам Коллективного договора, Свердловская магистраль выполняет все возложенные на нее обязательства и достигла значительного роста по ряду показателей, в том числе пассажирооборота (2,4%) и инвестиционной программы (37%).

Полина Щуцкая