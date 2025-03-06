На Дону четырем компаниям отказали в привлечении мигрантов на работу

В Ростовской области четырем компаниям отказали в привлечении иностранных работников в 2025 году. Официальный протокол размещен на сайте правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

В документе говорится о таких организациях как ООО «Алмаз», ООО «Булава», ООО «Сплит Сервис» и ООО «Фабрика».

«Алмазу» было отказано в привлечении 125 мигрантов из Индии: операторов на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке, комплектовщиков и обойщиков мебели.

Компания «Булава» подавала заявку на увеличение штата иностранных специалистов на 350 работников: швей из Пакистана, Шри-Ланки и Индии. Организация, которая занимается производством спецодежды, в том числе для нужд армии и правоохранительных органов.

«Сплит Сервису» было отказано в привлечении к работе 40 бетонщиков и 40 каменщиков из Индии. Для строительных работ.

Предприятию «Фабрика» не удалось привлечь по заявке 8 операторов на автоматические и полуавтоматические линии станков и установок, а также 8 вязальщиц из Туркменистана.

Николай Аксенов