СЖР просит крупнейший профсоюз Франции защитить российских журналистов

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев обратился во французское профсоюзное объединение «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) с требованием защитить права российских журналистов. В обращении (есть у ТАСС) господин Соловьев указывает на многочисленные отказы в выдаче виз и лишения аккредитации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Эти меры, в том числе предпринимаемые французскими властями, препятствующие выполнению ими профессионального долга, представляют собой серьезное нарушение основополагающих принципов свободы слова и прав трудящихся»,— говорится в тексте обращения.

Господин Соловьев также указал на отсутствие данных о погибших российских журналистах в докладе гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле. «Принципиально важно, чтобы все жертвы среди журналистов вне зависимости от их гражданства получали должное внимание, а их профессиональная деятельность не подвергалась умалению»,— заявил глава СЖР.

Он выразил надежду, что CGT сможет «сыграть значимую роль» в защите российских журналистов. «Мы рассчитываем на ваше содействие в публичном выражении обеспокоенности по данным вопросам и поддержке принципа равных условий для работы журналистов всех стран»,— говорится в обращении.

В качестве примера в обращении приводятся отказы Франции в выдаче виз журналисту «Комсомольской правды» Александру Куделе, корреспонденту «Известий» Николаю Иванову и оператору Георгию Бекаури. Все они получили отказ в начале февраля. В ответ российская сторона лишила аккредитации корреспондента Le Monde Бенжамена Кенеля, сообщала представитель МИД РФ Мария Захарова.

Полина Мотызлевская