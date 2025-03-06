Организаторов «медцентров» в Сочи и Краснодаре осудят за хищение 152 млн рублей

Двое москвичей организовали фиктивные медицинские центры в Краснодаре и Сочи и обманули свыше 1,6 тыс. граждан на сумму более 152 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным правоохранительных органов, 45-летний и 47-летний жители Москвы создали преступное сообщество и открыли медицинские центры в Краснодаре и Сочи, где предлагали бесплатную диагностику сосудов и консультации якобы врача-флеболога. Сотрудники этих учреждений, не имевшие медицинского образования, проводили обследования на аппаратах, которые не являлись медицинским оборудованием и не могли выявить какие-либо заболевания. После этого они убеждали пациентов в необходимости срочного лечения несуществующего «варикозного расширения вен» с помощью изделий, не предназначенных для терапии этого заболевания.

Опасаясь за свое здоровье, клиенты приобретали рекомендуемые матрасы, повязки и подушки, оформляя кредитные договоры непосредственно в центрах. В результате организаторы пседвомедцентров обманули более 1,6 человек на сумму свыше 152 млн руб.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (организация преступного общества и мошенничество в особо крупном размере) направлено в суд. Организаторам преступления грозит до 20 лет лишения свободы.

Мария Удовик