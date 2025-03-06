Строительство жилых домов на Ставрополе за год увеличилось в 2,6 раза

За последний год объем жилищного строительства в Ставрополе вырос в 2,6 раза. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказстата в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«В январе 2025 года в Ставрополе ввели в эксплуатацию 195,1 тыс. кв. метров жилья, включая индивидуальное жилищное строительство. Индивидуальные застройщики сдали 35,4 тыс. кв. метров, что на 31% больше, чем в январе 2024 года»,— завили в ведомстве.

Объем работ, выполненных крупными и средними организациями по виду деятельности «Строительство», в январе 2025 года оценивается в 1,5 млрд руб., что на 27,9% больше аналогичного периода 2024 года.

Николай Аксенов