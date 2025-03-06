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Каждый школьник из многодетной семьи на Ставрополье получит 5 тысяч рублей

В Ставропольском крае многодетные семьи получат выплату на ребенка-школьника в размере 5 962,18 руб. Всего детей этой категории в регионе насчитывается более 80 тыс., сообщила министр труда и соцзащиты населения региона Елена Мамонтова.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Претендовать на компенсацию могут родители, опекуны или приемные родители, проживающие в Ставропольском крае.

«Выплаты предусмотрены для приобретения школьной формы, спортивной одежды и обуви, а также письменных принадлежностей»,— рассказала министр.

Для получения средств необходимо подать заявление и сопутствующие документы в орган социальной защиты населения, МФЦ, через почтовое отделение или портал.

Николай Аксенов

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