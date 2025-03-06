В Краснодаре мошенники обманули почти 1,7 тысяч пациентов на 152 млн рублей
Двое москвичей организовали фиктивные медицинские центры на Кубани, где ставили пациентам ложные диагнозы, нанеся ущерб 1,6 тыс. гражданам на сумму более 152 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Мошенники из Москвы открыли медицинские центры в Краснодаре и Сочи, где предлагали бесплатную диагностику сосудов и консультации якобы врача-флеболога. Сотрудники этих учреждений, не имевшие медицинского образования, проводили обследования на аппаратах, которые не являлись медицинским оборудованием и не могли выявить какие-либо заболевания. После этого они убеждали пациентов в необходимости срочного лечения несуществующего «варикозного расширения вен» с помощью изделий, не предназначенных для терапии данного заболевания. Опасаясь за свое здоровье, клиенты приобретали рекомендуемые матрасы, повязки и подушки, оформляя кредитные договоры непосредственно в центрах.
Уголовное дело по ч. 1 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ направлено в суд. Москвичам грозит до 20 лет лишения свободы.