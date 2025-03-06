В Самаре юридическую компанию оштрафовали за нарушение в области персональных данных

В отношении директора организации, оказывающей юридические услуги, возбудили дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 13.11 КоАП РФ (нарушение требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных). Мировой суд признал его виновным и назначил штраф в размере 6 тыс. руб., сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, прокуратура Советского района Самары проверила интернет-ресурсы на соответствие законодательству об обработке персональных данных. В нарушение требований федерального законодательства о персональных данных организация при осуществлении своей деятельности не выполнила обязанность по опубликованию политики обработки персональных данных.

Руфия Кутляева