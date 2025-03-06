Роспатент идет в разведку

В России появится патентная разведка. Это платформа глубинной аналитики промышленных разработок, развивать ее будет Роспатент. Как заявил изданию «Ведомости» руководитель службы Юрий Зубов, это поможет отечественным компаниям быстро находить технологические тренды и белые пятна в различных изобретениях, что в результате должно ускорить процесс импортозамещения. Специалистам необходимо проанализировать тысячи патентов на конкретные продукты и технологии, а также стратегии разработок ведущих мировых компаний, добавил Зубов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Подобные системы активно развиваются в США, Евросоюзе и Китае. Роспатент возьмет на себя сбор своеобразной патентной библиотеки. Доступ к ней получат стартапы, разработчики и бизнесмены. Они смогут использовать наработки зарубежных изобретателей, пояснил управляющий партнер юридической фирмы «Левант и партнеры» Матвей Левант: «Профессиональные патентные базы являются закрытыми, для доступа к ним нужно оформлять подписку. В то же время список патентов — это публичная информация, и любой может ее посмотреть. Я знаю, что многие патентные поверенные столкнулись с тем, что они не могут производить экспертизы, в частности на патентную чистоту, потому что у них в какой-то момент не стало возможности продлять и оплачивать доступ к этим базам.

Если кто-то будет использовать изобретения в коммерческих целях, то он будет обязан (добровольно это редко делают), выплачивать лицензионные платежи владельцу патента. Для этого, собственно, люди патент и получают».

Роспатент предлагает применять свою платформу по десяти широким технологическим направлениям, в их числе транспорт будущего и новые материалы. Но у отечественных компаний есть пробелы и в традиционных областях тяжелой промышленности. Там иностранные патенты тоже могут быть полезными, отметил коммерческий директор инженерной компании «Уралэнерготел» Игорь Голенький: «Мы активно заимствуем что-то у коллег, пытаемся добиться аналогичных сервисов и функционала в микроэлектронной промышленности, в промышленных компьютерах, в крупных линиях по производству сложного технологического оборудования. Поэтому ничего плохого в этой инициативе нет.

Например, по нашей деятельности мы видим запрос от предприятий металлургического комплекса на внедрение отечественных станков. То есть когда поступает задача по созданию крупного какого-нибудь прокатного стана на нашем предприятии, то по-прежнему эти технологии европейские, азиатские, западные. Но у нас с этим есть определенные сложности. Я не вижу ничего страшного в том, чтобы лучшие мировые практики заставлять работать на благо отечественной экономики: технологии, протоколы, нюансы производства».

Роспатент развивает направление патентной аналитики уже почти десять лет. За это время, благодаря находкам, было реализовано более 150 проектов в крупных компаниях и корпорациях, уточнили в службе.

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Светлана Белова