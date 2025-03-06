Спор высоких достижений

Не предвещавший ничего дурного доклад заместителя министра спорта республики Эльзы Карамурзиной на заседании комитета по науке, образованию, культуре, молодежной политике и спорту Курултая Башкирии закончился перепалкой и взаимными упреками. В сомнениях депутатов по поводу показателя 62% регулярно занимающихся спортом жителей республики замминистра усмотрела обвинение в том, что министерство «рисует», а вопросы депутатов расценила как оскорбление и агрессию в отношении себя лично. Конфликт как могли сгладили и договорились, что минспорта представит методику расчета, которая дает столь приятные чиновничьему глазу цифры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутаты Курултая Башкирии не верят, что более 60% жителей республики занимаются спортом

Фото: Ксения Федорова / Коммерсантъ Депутаты Курултая Башкирии не верят, что более 60% жителей республики занимаются спортом

Фото: Ксения Федорова / Коммерсантъ

Обычный доклад замминистра спорта Эльзы Карамурзиной на заседании комитета Курултая Башкирии мог бы таковым и остаться, если бы не высказанные депутатами сомнения по поводу спортивности жителей республики. Сначала все шло по накатанной: чиновница бодро отчиталась о построенных объектах, проведенных мероприятиях разного уровня, небывалом росте желающих сдать нормативы ГТО и лидерстве республики в некоторых рейтингах. Однако потом тональность совещания резко поменялась.

Депутат Рамиль Бадамшин, поблагодарив чиновницу за доклад, поинтересовался происхождением цифры, которой министерство оценило долю жителей, регулярно занимающихся спортом,— 62%.

«Цифра повисла в воздухе вопросом. 62% — это получается, если убрать совсем детишек и совсем старшее поколение, у нас все спортсмены, все подтянуты»,— усомнился он.

Госпожа Карамурзина начала объяснять, что значения рассчитываются по формулам, данные для которых собирают по городам, а показатель считают уже в Минспорта России.

«Нет, я не поняла вашу улыбку...— внезапно осеклась она.— В данный момент вы что хотите от меня услышать: что у нас люди не занимаются или мы занимаемся приписками или что это было? Есть определенная формула, по которой считается. Я это вам объясню, когда вы лично придете в министерство. Я здесь это объяснять не буду»,— заявила она.

Тема, однако, не была закрыта. Первый зампредседателя комитета Рустем Ахмадинуров подлил масла в огонь сомнений. Он подсчитал, что 62% — это 2,3 млн жителей республики, что действительно очень много. Господин Ахмадинуров также поделился собственным социологическим опытом. Опросы студентов Башкирской академии госслужбы, по его словам, показали, что спортом занимаются лишь 30% из них.

«Мы все время видим, что цифра увеличивается. Пять лет назад было 45%, недавно — 55%, в феврале уже 62%. Мы понимаем, почему она растет — потому что стояла задача по указу президента достичь 70% к 2030 году. Сейчас, кстати, эту цель убрали, потому что федеральная методика вызывает вопросы по всей России. Цифра на самом деле завышена»,— заявил депутат.

Госпожа Карамурзина с оценкой не согласилась, настаивая, что население республики весьма активно в плане физкультуры и спорта. В качестве нового аргумента она упомянула о социальном заказе, в рамках которого участникам СВО, детям с ограниченными возможностями здоровья и пенсионерам выдают сертификаты на занятия спортом.

Депутат Айбулат Хажин попытался сгладить полемику, попросив замминистра на следующем заседании представить комитету методику расчета. Но Рамиль Бадамшин быстро вернул разговор на прежние рельсы, спросив про выполнение поручения Владимира Путина насчет бесплатного спорта. Замминистра спорта несколько раз подчеркнула, что спорт в спортивных школах олимпийского резерва и муниципальных учреждениях — он, да, бесплатный, предположив, что депутатские дети занимаются в коммерческих секциях.

После чиновницу, которая не смогла ответить на вопрос о числе воспитанников спортшкол, упрекнули в неподготовленности. Тут госпожа Карамурзина заявила, что ее оскорбляют, «ненадлежащим образом комментируют» доклад и попыталась покинуть зал. Депутаты уговорили ее вернуться за трибуну, пообещав «хорошие вопросы».

Далее все с переменным успехом пытались сгладить конфликт. Депутат Эльбрус Нигматуллин (мастер спорта по пауэрлифтингу и армрестлингу) предложил «считать» людей, которые самостоятельно занимаются скандинавской борьбой в парках. Его коллега спортсменка Аделина Загидуллина предположила, что ее «считают» несколько раз: как занимающуюся в школе олимпийского резерва, посещающую фитнес-центр и участвующую в массовых мероприятиях — «но это нивелируется за счет тех, кто занимается спортом самостоятельно» и нигде не учтен.

В целом депутаты согласились, что спорта в жизни жителей Башкирии больше, чем они себе представляют: в конце концов кто-то тренируется по видео в интернете, а у кого-то дома стоит нигде не учтенный велотренажер.

Очередную попытку вспомнить о спорности методики Айбулат Хажин аккуратно погасил, предложив закончить полемику.

Наталья Балыкова