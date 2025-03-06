Пермский край впервые присоединился к Большой олимпиаде по химии

Сегодня, 6 марта, на площадке газеты «Коммерсантъ-Прикамье» состоялась пресс-конференция на тему проведения Большой олимпиады «Росхим» по химии в 2025 году. Конкурс объединит учащихся 7–11-х классов, преподавателей вузов, а также представителей научного сообщества и промышленности. Большую олимпиаду в Пермском крае представляет АО «Метафракс Кемикалс» (входит в периметр компании АО «Росхим»).

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Олимпиада «Росхим» проводится уже шесть лет. За эти годы в ней приняли участие около тысячи учащихся. В 2025 году олимпиада впервые вышла на всероссийский уровень и объединила все регионы присутствия холдинга, в том числе Республику Башкортостан, Республику Крым, Алтайский край, Волгоградскую область и Прикамье. Расширение географии потребовало внедрения нового формата. Теперь олимпиада проводится в два этапа: дистанционный (с 19 февраля по 16 марта) и очный. Первый предполагает решение химических задач различного уровня. В Прикамье лучшие участники будут приглашены на очный этап, который пройдет в два тура на базе Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) и Уральского химико-технологического колледжа в Губахе. Теоретический тур состоится 30 марта, экспериментальный – 26 апреля.

По словам директора по организационной и кадровой политике АО «Метафракс Кемикалс» Константина Ануфриева, по результатам олимпиады предприятие составит список талантливых ребят, которые в перспективе будут рассматриваться на должности специалистов холдинга. Примечательно, что в список попадут не только лидеры конкурса, но и участники, показавшие достойные результаты, но не занявшие призовые места. «Для учащихся это большая возможность дать старт своей карьере и заявить о себе, став потенциальным работником крупного предприятия», – отметил Константин Ануфриев. В дальнейшем лучшим участникам будет предложено поступить в университет на целевое обучение по договору с АО «Метафракс Кемикалс».

По словам заместителя заведующего кафедрой неорганической химии, химической технологии и техносферной безопасности ПГНИУ Михаила Зубарева, победители и призеры олимпиады в будущем смогут рассчитывать на дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в университет. Так, проведение Большой олимпиады «Росхим» даст дополнительный толчок для поиска талантов в химической отрасли.

Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина подчеркнула, что в регионе развито химическое направление и подготовка кадров для отрасли осуществляется уже со школьной скамьи, а где-то и с детского сада. «Мы выстраиваем бесшовную систему образования в регионе «школа – техникум – вуз – предприятие», открываем профильные классы, из них примерно 20 – химической направленности», – добавила глава ведомства. Начальник управления координации, планирования и развития отрасли департамента образования администрации Перми Илья Пищальников отметил, что при поддержке представителей крупных предприятий и краевого минобрнауки в последние три года увеличивается количество химических классов и выпускников, выбирающих и успешно сдающих химию и биологию.

«Метафракс Кемикалс» заинтересован в привлечении молодых, перспективных специалистов, поэтому внедряет базовые знания о химии не только в школах, но и в детских садах. Директор по стратегическим коммуникациям АО «Метафракс Кемикалс» Мария Коновалова сообщила, что предприятие готово предоставлять жилье, стипендии, оказывать иную материальную и адаптивную поддержку для своих работников. «Наша задача в рамках профориентации – помогать учиться и создавать благоприятные рабочие условия, чтобы выпускники не только смогли, но и искренне захотели работать на предприятии с наилучшими доступными технологиями отрасли», – резюмировала Мария Коновалова.

АО «Метафракс Кемикалс»