Цены на гостиницы Ставрополья выросли

В Ставропольском крае в гостинице с одной звездой средняя стоимость проживания за сутки выросла на 2,2% (до 1852 руб.). Об этом сообщают в Северо-Кавказстате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Также подорожало проживание в гостинице с двумя звездами, цена поднялась на 3,5% — до 1764 руб.

В гостиницы с тремя звездами проживание выросло в цене на 2,9% — до 2090 руб. Рост цен также отмечен в гостиницах с 4-5 звездами, стоимость подскочила на 2,5% — до 3102 руб.

Список лидеров городов где подорожали хостелы:

Ставрополь - 4 684 руб.; Пятигорск - 1 494 руб.; Ессентуки - 1 068 руб.; Кисловодск - 849 руб.; Невинномысск - 778 руб.; Железноводск - 390 руб.; Лермонтов - 220 руб.

Николай Аксенов