Тюменским работникам культуры заплатят по миллиону за переезд в поселки и села

Тюменская область присоединилась к президентской программе «Земский работник культуры», сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Моор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Telegram Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Telegram

Специалисты, переезжающие на работу в населенные пункты области численностью до 50 тыс. человек, получат единовременные выплаты по 1 млн руб. Средства можно использовать для покупки жилья или транспорта. Как отметил Александр Моор, переехавшая в села молодежь сможет реализовать там креативные и свежие проекты. «Для культурной сферы в регионе мы развиваем необходимую инфраструктуру. Строим и обновляем ДК. Яркий пример — Центр культурного развития в Большом Сорокино. Побывал на его открытии в январе 2025 года. Масштабы впечатлили!»,— рассказал губернатор.

О запуске проекта «Земский работник культуры» с 2025 года президент Владимир Путин объявил в прошлом году: реализация этого проекта позволит привлечь новых специалистов в учреждения культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах. К 2030 году по всей России планируется поддержать более 10 тыс. специалистов. По данным минкульта РФ, для всех регионов рекомендована единая дата объявления конкурсного отбора по программе — 15 апреля, в этом случае заявки будут приниматься до 15 июля, а выплаты будут осуществлены до 1 ноября.

Ирина Пичурина