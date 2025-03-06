Администрация Ейска опровергла информацию о загрязнении берега лимана мазутом

Администрация Ейска заявила, что распространившаяся в социальных сетях информация о загрязнении берега Ейского лимана в поселке Широчанка является фейком. Данные опровергли в Telegram-канале администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Сегодня утром специалисты обследовали берег Ейского лимана. Следов нефтепродуктов не выявили.

Недостоверная информация о загрязнениях распространилась в соцмедиа 5 марта.

Алина Зорина