Житель Марий Эл предстанет перед судом за нападение на полицейского
Житель Марий Эл предстанет перед судом за нападение на сотрудника полиции. СКР по Марий Эл завершил расследование уголовного дела, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти»). Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Житель Марий Эл предстанет перед судом за нападение на полицейского
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным следствия, 15 декабря 2024 года в поселке Медведево участковый полиции выехал по вызову о нарушении общественного порядка. На месте он столкнулся с пьяным мужчиной, который, пытаясь помешать работе правоохранителя, ударил его ногой. В результате действий обвиняемого сотрудник полиции получил легкие телесные повреждения.
Противоправные действия обвиняемого были пресечены.
Собранные доказательства подтвердили вину фигуранта. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.