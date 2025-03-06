Житель Марий Эл предстанет перед судом за нападение на сотрудника полиции. СКР по Марий Эл завершил расследование уголовного дела, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти»). Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Житель Марий Эл предстанет перед судом за нападение на полицейского

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Житель Марий Эл предстанет перед судом за нападение на полицейского

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, 15 декабря 2024 года в поселке Медведево участковый полиции выехал по вызову о нарушении общественного порядка. На месте он столкнулся с пьяным мужчиной, который, пытаясь помешать работе правоохранителя, ударил его ногой. В результате действий обвиняемого сотрудник полиции получил легкие телесные повреждения.

Противоправные действия обвиняемого были пресечены.

Собранные доказательства подтвердили вину фигуранта. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Артём Дергунов