Экс-сотрудника исправительного учреждения осудили за мошенничество в Удмуртии

Бывший сотрудник исправительного учреждения осужден за мошенничество на сумму более 2,2 млн руб. при получении социальной выплаты на жилье, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В 2020 году подсудимый подал документы для получения единовременной социальной выплаты на приобретение жилья, умышленно скрыв наличие земельного участка с жилым домом, в котором проживал с 2014 года.

Кизнерский райсуд назначил обвиняемому наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также суд удовлетворил исковые требования Федслужбы исполнения наказаний на указанную сумму в полном объеме.