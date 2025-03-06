Акции Air France-KLM дорожают на 20% после публикации финансовых результатов

Котировки акций Air France-KLM Group на бирже в Париже взлетели более чем на 20% после публикации финансовой отчетности европейского перевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stephane Mahe / Reuters Фото: Stephane Mahe / Reuters

По итогам четвертого квартала 2024 года операционная прибыль группы достигла €396 млн против убытка на €56 млн годом ранее. Аналитики ожидали, что этот показатель составит €160 млн.

Кроме того, чистый убыток Air France-KLM по итогам квартала сократился в четыре раза по сравнению с 2023 годом — с €256 млн до €63 млн.

Выручка группы компаний увеличилась на 6,4%, до €7,88 млрд, благодаря росту пассажиропотока. В четвертом квартале было перевезено 23,5 млн пассажиров, что на 5,1% превысило показатель за аналогичный период 2023 года.

Кирилл Сарханянц