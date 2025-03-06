Reuters: США вводят запрет на въезд граждан ряда стран мира

Уже со следующей недели в США может вступить в силу запрет на въезд в страну для граждан Пакистана и Афганистана. Об этом агентству Reuters сообщили три осведомленных источника, которые также отметили, что этот запрет может быть распространен на граждан других стран — каких именно, источники агентства не уточнили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Новый запрет может иметь серьезные последствия для десятков тысяч афганцев, которые уже получили разрешение на въезд в США по программе Special Immigrant Visa. Визы по этой программе предоставляются тем гражданам Афганистана, которые помогали американскому правительству до прихода в 2021 году к власти движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России).

Аналогичные запреты, напоминает Reuters, вводились в первый срок президентства Дональда Трампа, тогда под них попали граждане семи преимущественно мусульманских государств. Эта политика в свое время претерпела множество изменений и была утверждена Верховным судом США в 2018 году. Однако в 2021 году уже администрация Джо Байдена отменила этот запрет, назвав его «пятном на совести нашей нации».

Алена Миклашевская