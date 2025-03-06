Госкомпании закупили у малого и среднего бизнеса Самарской области товары и услуги на 132 млрд рублей

В Самарской области в прошлом году закупки госкомпаний у предприятий малого и среднего бизнеса выросли на 6% по сравнению с 2023 годом и достигли 132 млрд руб. Об этом сообщили в правительстве региона.

Число субъектов малого и среднего бизнеса, ставших поставщиками госкомпаний, увеличилось на 6%, до 4,5 тыс. предприятий.

В целом по стране в 2024 году объем закупок госкомпаний у малого и среднего бизнеса вырос более чем на 20% и впервые превысил 9,6 трлн рублей.

«Рост произошел за счет существенного увеличения объема закупок в сфере обрабатывающих производств, наращиванию поставок высокотехнологичной продукции и разработки отечественных ИТ-решений»,— говорится в сообщении правительства региона.

Сабрина Самедова