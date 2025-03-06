Полиция разбирается со свалкой из цинковых гробов в Волгоградской области

В городе Волжском (Волгоградская область) были обнаружены выброшенные цинковые гробы и транспортные ящики для них. Местный портал V1.ru пишет, что полиция и администрация города ищут ритуальное предприятие, которое таким незаконным образом избавилось от элементов «груза 200» после проведения похорон участников СВО.

На опубликованном изданием фото видны деревянные ящики с черными пакетами внутри и гробы, обитые бордовой тканью. «Блокнот Волгоград» пишет, что «свалку из ритуальных предметов» обнаружили вблизи «улицы 7-й автодороги», где поблизости нет кладбищ и ритуальных агентств.

«Сотрудники контрольного управления администрации выявили факт выброса гробов на территории города. По факту вызвали полицию. Установление и привлечение виновных к ответственности — в полномочиях правоохранительных органов»,— сообщили V1.ru в администрации Волжского.

Со ссылкой на «информированный источник» издание сообщает, что захоронение погибших военнослужащих в городе осуществляют организации «Грант» и «Вечность», но к произошедшему могут быть причастны и «мелкие фирмы». Как отметил собеседник издания, оставленные на пустыре гробы и ритуальные элементы подлежат утилизации в специализированных организациях, в данном случае — в региональном операторе по обращению с отходами.

Полина Мотызлевская