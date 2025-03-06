Прокуратура инициирует меры реагирования после жалоб жителей в ЗАТО «Светлый»

Сотрудники жилищной инспекции и прокуратуры провели проверки по жалобам жителей в ЗАТО «Светлый» на содержание общего имущества и выявили нарушения. Об этом сообщает пресс-служба региональной государственной жилищной инспекции.

Проверка затронула многоквартирные дома № 1, 3, 5, 7, 9 и 11 на ул. Неделина. По ее итогам надзорное ведомство собирается инициировать меры реагирования в отношении ФГАУ «Росжилкомплекс», в ведении которого находятся указанные здания.

В ходе проверки выяснилось, что управляющая организация не убирает снег и наледь с придомовых территорий, не чистит крыши. Также в прокуратуре указали на затопленные подвальные помещения, повреждения штукатурно-окрасочного слоя стен лестничных клеток, подтеки на стенах и потолке. Среди нарушений открытые электрощитки и вышедший из строя механизм входных дверей в подъезды.

Павел Фролов