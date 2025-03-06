В 2024 году реальные доходы жителей Челябинской области выросли на 12,1%

В Челябинской области по итогам 2024 года реальные денежные доходы населения (скорректированные на инфляцию) выросли на 12,1% по сравнению с показателем 2023 года. Реальные располагаемые доходы (с учетом инфляции и за вычетом обязательных платежей) увеличились на 12,5%. Такие данные Челябинскстата опубликованы в telegram-канале экономического блока правительства Челябинской области.

В 2024 году общий объем денежных доходов населения региона превысил 1,9 трлн руб., что на 20,5% больше, чем годом ранее. На каждого жителя в среднем ежемесячно приходилось почти 48 тыс. руб. Это на 20,7% превышает показатель 2023 года.

Большую часть в общем объеме доходов населения Челябинской области составляет заработная плата: за год сумма увеличилась на четверть, до 1,2 трлн руб. На втором месте социальные выплаты — 430,6 млрд руб., что на 11,3% больше, чем годом ранее. Почти на 17% выросли доходы от собственности и составили 150,9 млрд руб. Доходы от предпринимательской деятельности увеличились на 13,4%, до 88,1 млрд.