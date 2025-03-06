Аферисты обвинили нижегородку в госизмене и украли у нее 1,3 млн рублей

Мошенники убедили сотрудницу нижегородской больницы в том, что ее подозревают в госизмене и украли у нее более 1,3 млн руб. По данным полиции, аферисты позвонили потерпевшей сначала от имени ее руководства, затем — под видом сотрудника силовых структур.

Они сообщили нижегородке, что после утечки данных от ее имени в недружественную страну кто-то перевел 1,5 млн руб.

Чтобы доказать свою невиновность и помочь в расследовании мошенники посоветовали нижегородке перевести средства на счета «федерального резервного обеспечения» и ждать, пока с нее снимут все обвинения. Ей пообещали вернуть деньги и выплатить премию за содействие силовикам.

Нижегородска отправила на указанные ей счета 460 тыс. руб. собственных сбережений и 900 тыс. руб., взятые в кредит в двух банках. Позже она поняла, что стала жертвой мошенников и пошла в полицию.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Андрей Репин