В Кунгуре экс-директора водоканала будут судить по обвинению в хищении

В Кунгурский городской суд направлено уголовное дело в отношении бывшего директора местного МУП «Водоканал», сообщают прокуратура Пермского края и СУ СКР по региону. По версии следствия, в 2021 году Андрей Богомолов, занимая пост руководителя предприятия, заключил заведомо фиктивный договор о строительстве водопровода на двух улицах Кунгура. Фактически работы были выполнены специалистами возглавляемого им МУП за его счет.

В СУ СКР по Пермскому краю в мае прошлого года в отношении господина Богомолова было возбуждено уголовное дело ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере). Ущерб по делу составил более 2 млн руб. В рамках расследования на имущество обвиняемого стоимостью более 4 млн руб. был наложен арест.