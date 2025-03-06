В Орске суд рассмотрел дело в отношении пассажира поезда, ударившего сотрудника транспортной полиции

Советский районный суд Орска признал жителя Саракташского района виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти). Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. руб. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Казанского региона Горьковской железной дороги Фото: Пресс-служба Казанского региона Горьковской железной дороги

По информации ведомства, пассажир поезда №379 сообщением Новый Уренгой — Оренбург «в состоянии алкогольного опьянения ударил ладонью руки в область лица сотрудника транспортной полиции». Произошло это при непосредственном подъезде к железнодорожному вокзалу станции «Орск». Таким образом подсудимый «решил уклониться от дачи объяснений по поводу нарушения общественного порядка».

Руфия Кутляева