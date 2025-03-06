В Оренбуржье организатору незаконной миграции отказались вернуть орудие преступления

Оренбургский областной суд рассмотрел жалобу гражданина, осужденного за организацию незаконного въезда в РФ. Ранее Первомайский районный суд приговорил его к 10 месяцам колонии-поселения и конфисковал орудие преступления — автомобиль «Шевроле».

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Как следует из материалов дела, в августе 2024 года гражданин за денежное вознаграждение организовал незаконный въезд на территорию Российской Федерации иностранца. Преступная деятельность была пресечена сотрудниками пограничного управления ФСБ.

«Мужчина не согласился с решением суда в части конфискации транспортного средства и обжаловал его»,— сообщили в прокуратуре Оренбургской области.

Суд апелляционной инстанции оставил доводы жалобы без удовлетворения.

Алексей Алексеев