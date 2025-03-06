Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич в честь 550-летнего юбилея титана Возрождения вспоминает его долгий творческий путь и аукционную судьбу уже после смерти.

6 марта 1475 года в местечке Капрезе родился Микеланджело. Микеланджело ди Лодовико ди Леонардо ди Буонарроти Симони родился в семье местного подеста, то есть человека, который сочетал функции главы исполнительной и судебной власти. Он считается чуть ли ни первым из художников высокого происхождения, до этого большинство получали фамилии в честь отца, профессии или города. Например, да Винчи.

Микеланджело прожил почти 89 лет: от периода расцвета Высокого Возрождения до начала искусства Контрреформации. За этот период сменилось 13 римских пап, и Микеланджело работал для девяти из них. Он знаменит как скульптор, как гравер и рисовальщик. И как поэт, известно более 300 его сонетов и мадригалов, посвященных в основном мужчинам, но и женщине, правда, единственной. Общепризнанно, что великий художник обожествлял и изображал исключительно мужское тело, его красоту и пластику. Показательно, что в подготовительных рисунках для сивилл на потолке Сикстинской капеллы он отрисовывал обнаженные мужские фигуры и только позже «одевал» их и придавал лицам женские черты.

В 2022 году на Christie's в Париже рисунок Микеладжело «Обнаженный молодой человек (по Мазаччо) и две фигуры» (перо и коричневые чернила, 33х20 см) ушел за $24,3 млн. Это оказалась самая дорогая графика художника, он нарисовал этот рисунок в 20 лет. Это первое ню титана Возрождения и один из пяти рисунков, сохранившихся в частных руках. Работой самого Микеланджело его признали только в 2019 году. До этого, больше века после продажи на аукционе Drouot в Париже, рисунок определяли как круг Микеланджело. В целом долгий творческий век итальянского художника дал возможность довольно частого появления его работ на мировых аукционах. За последние 35 лет более 350 работ, атрибутируемые как его собственноручные работы либо произведения мастерской, школы или круга Микеланджело, прошло через мировой аукционный рынок.

Дмитрий Буткевич