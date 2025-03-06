Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, какие устройства представили на выставке Lenovo, Qualcomm, Xiaomi, Tecno и Huawei.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Albert Gea / Reuters Фото: Albert Gea / Reuters

Всемирный мобильный конгресс в Барселоне традиционно отметился большим перечнем новинок. Среди них встречались как легко прогнозируемые анонсы типа смартфонов, так и весьма неожиданные устройства вроде первого телефона для питомцев или, например, умных велосипедных очков со встроенным навигатором. Я собрал субъективную, но определенно любопытную подборку потребительской электроники, представленной на Mobile World Congress в этом году.

Сомневаться в возможностях солнечной энергии оснований нет. Но с каждым годом лично мой энтузиазм по поводу этого неиссякаемого источника угасает. Новую надежду вселила компания Lenovo. Их ноутбук Yoga Solar PC буквально заряжается от солнца. Панели, расположенные на задней крышке лэптопа, благодаря технологии Back Contact Cell даже в условиях низкой освещенности эффективно поглощают свет, заверяет производитель. Всего 20 мин на солнце обеспечат час работы для просмотра видео. Звучит как идеальное решение для игры в «Косынку» после апокалипсиса.

До конца света имеющиеся технологии можно использовать максимально эффективно. Обещанные компанией Qualcomm первые наушники с Wi-Fi обрели воплощение в модели Xiaomi Buds 5 Pro. Благодаря чипу Qualcomm S7 Pro они превосходят возможности передачи данных Bluetooth примерно в четыре раза, а это качество, устойчивое соединение и высокая автономность — звучит как заявка на успех. Как звучат сами наушники Xiaomi Buds 5 Pro, еще только предстоит выяснить.

Тонкие смартфоны случались в разное время. Но часто это было понятное инженерное решение по уменьшению внутреннего объема, в основном за счет размеров аккумулятора. Разработчикам бренда Tecno удалось уместить в аппарат толщиной 5,75 мм батарею на 5200 мАч. Разработчики же Infinix демонстрируют иное видение будущего. Вендор показал совсем не тонкий смартфон — складной концепт из трех частей Mini Tri-Fold ZERO. Это первая подобного рода раскладушка. Похожий форм-фактор, только в книжном варианте ранее реализовала Huawei в устройстве Mate XT. Последняя новинка, кстати, уже доступна в российской рознице, как и предзаказ на свежие устройства Apple. Купертиновская команда представила их прямо в дни проведения мобильного конгресса в Барселоне, но, как всегда, без официального посещения выставки. Звучит как план.

Александр Леви