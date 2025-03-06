Пермский филиал «Т Плюс» в 2024 году повысил выработку электроэнергии и тепла

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» подвёл итоги работы за 2024 год. По итогам 12 месяцев объекты предприятия выработали 5255,527 млн кВтч электроэнергии, что на 8,75% выше по сравнению с аналогичным результатом 2023 года. Отпуск тепла с ТЭЦ и котельных составил 11,511 млн Гкал, что на 6,86% больше прошлогоднего показателя.

Производство электроэнергии увеличено за счёт ввода в эксплуатацию нового турбогенератора ТГ-9 на Пермской ТЭЦ-9, а также коррекции электрической нагрузки на Пермской ТЭЦ-14 и Чайковской ТЭЦ-18 по заданию системного оператора единой энергетической системы.

Отпуск теплоэнергии вырос после ввода в эксплуатацию локальных теплоисточников в Чайковском и Лысьве. Также на увеличение показателя повлияло снижение средней температуры наружного воздуха на 1 °С.

Примечательно, что запуск в работу нового оборудования на Пермской ТЭЦ-9 обусловил прирост выработки электроэнергии на 269,37 млн кВтч за 2024 год.

«Более двух третей отопительного сезона 2024/25 успешно пройдено. Это результат ответственного подхода энергетиков к подготовке и обслуживанию теплоснабжающей инфраструктуры. Мы выполняем все обязательства перед городом и жителями в части обеспечения теплоподачи», – отметил главный инженер Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Михаил Вепрёв.

Напомним, что по итогам успешных испытаний по переаттестации нового турбоагрегата № 9 Пермской ТЭЦ-9 с 01 ноября 2024 года установленная электрическая мощность этого оборудования увеличена до 124,9 МВт. Электрическая мощность Пермской ТЭЦ-9 достигла 464,9 МВт.

В декабре 2022 года на Пермской ТЭЦ-9 был введён в работу турбоагрегат № 10 мощностью 65 МВт. Модернизация оборудования станции выполнена в рамках федеральной программы ДПМ-2.

О Пермском филиале «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в пяти городах Пермского края – Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском и Лысьве, а также в поселке Марковский. В состав филиала входит 7 теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18 и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала – 1229,3 МВт, тепловая мощность – 5088,431 Гкал/ч. О Группе «Т Плюс» Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – более 7 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – более 180 тысяч. В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает более 16 млн человек. Под управлением группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, 496 котельных и более 22 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность – 52,5 тыс. Гкал/ч.

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»