Выпускник «Времени героев» займется в «Единой России» поддержкой ветеранов
Секретарь генсовета «Единой России» (ЕР) Владимир Якушев сегодня, 6 марта, предложил ветерану специальной военной операции (СВО) Владимиру Сайбелю возглавить новое направление народной программы партии по поддержке участников спецоперации. Господин Сайбель согласился, сообщается на сайте ЕР.
Владимир Сайбель в 2020 году
Фото: всегерои.рф
Владимир Якушев отметил, что идея принадлежала председателю партии Дмитрию Медведеву. Секретарь генсовета напомнил, что направление «Поддержка участников СВО и членов их семей» было утверждено на съезде «Единой России» 14 декабря 2024 года. В рамках этого направления единороссы будут помогать участникам СВО пройти профпереподготовку и реабилитацию, создавать условия для участия бойцов в общественно-политической жизни, добиваться реализации их льгот.
Напомним, что на том же съезде партии Владимир Сайбель вошел в ее генсовет. Ранее, в сентябре 2024 года, он получил должность замначальника департамента социального развития ОАО РЖД. Господин Сайбель принимал участие в спецоперации с 2022 года в качестве мобилизованного, награжден орденом Мужества, в 2023-м получил звание Героя России. В 2024-м стал участником кадровой программы «Время героев», запущенной для развития управленческих навыков у бойцов СВО.