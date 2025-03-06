Выпускник «Времени героев» займется в «Единой России» поддержкой ветеранов

Секретарь генсовета «Единой России» (ЕР) Владимир Якушев сегодня, 6 марта, предложил ветерану специальной военной операции (СВО) Владимиру Сайбелю возглавить новое направление народной программы партии по поддержке участников спецоперации. Господин Сайбель согласился, сообщается на сайте ЕР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Сайбель в 2020 году

Фото: всегерои.рф Владимир Сайбель в 2020 году

Фото: всегерои.рф

Владимир Якушев отметил, что идея принадлежала председателю партии Дмитрию Медведеву. Секретарь генсовета напомнил, что направление «Поддержка участников СВО и членов их семей» было утверждено на съезде «Единой России» 14 декабря 2024 года. В рамках этого направления единороссы будут помогать участникам СВО пройти профпереподготовку и реабилитацию, создавать условия для участия бойцов в общественно-политической жизни, добиваться реализации их льгот.

Напомним, что на том же съезде партии Владимир Сайбель вошел в ее генсовет. Ранее, в сентябре 2024 года, он получил должность замначальника департамента социального развития ОАО РЖД. Господин Сайбель принимал участие в спецоперации с 2022 года в качестве мобилизованного, награжден орденом Мужества, в 2023-м получил звание Героя России. В 2024-м стал участником кадровой программы «Время героев», запущенной для развития управленческих навыков у бойцов СВО.

Божена Иванова