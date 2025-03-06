«Ростсельмаш» хочет отсудить у украинского дилера «Версатайл» еще 28 млн рублей

Комбайновый завод «Ростсельмаш» заявил иск в арбитражный суд Ростовской области о взыскании с компании «Версатайл Украина» (г. Киев) 27,9 млн руб. Информация об этом есть на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как заявлено в иске «Ростсельмаша», указанная сумма является задолженностью украинской компании. Подробности пока не публикуются.

Как писал «Ъ-Ростов», в сентябре 2024 года арбитражный суд по требованию ростовского завода взыскал с «Версатайл Украина» порядка $7 млн и 245 млн руб. Сумма в валюте была задолженностью по займу, предоставленному «Ростсельмашем» еще в 2012 году, остальное – долг по контракту на поставку техники. Контракт был заключен в 2011 году, в соответствии с ним «Ростсельмаш» поставлял «Версатайл Украине» комбайны, молотилки и другую технику.

Сергей Иванов