«Теперь знаменитая Puzzle доступна и в коже наппа»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, на что стоит обратить внимание при выборе аксессуара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Loewe Фото: Loewe

Как сообщает Loewe, теперь знаменитая сумка Puzzle доступна еще и в легкой коже ягненка наппа, сохраняющей ее фирменную геометрию и добавляющей приятных тактильных ощущений и едва заметного блеска. Я как человек, который любит уместить в сумку половину своей жизни, очень люблю, когда сама сумка легкая. Поэтому давайте посмотрим, какие еще знаковые аксессуары имеют легкую версию.

У Hermes стоит присмотреться к сумкам, созданным из кожи Epsom. Ее кроме легкости отличает еще одно приятное свойство — поверхность, устойчивая к царапинам и прочим механическим воздействиям. Конечно, кожа кожей, но вес всегда может добавить фурнитура. Поэтому обращать внимание надо не только на указания Lightweight или X-lite, или другие маркетинговые термины для кожи, из которой сделали сумку, но и на ее общий вес.

На своих сайтах большинство производителей указывает вес, и нередко та сумка, которая обозначена как легкая, на деле оказывается тяжелее других представленных на сайте моделей аналогичного размера. По-настоящему легкий аксессуар в абсолютном смысле — это, конечно, сумка-торба от The Row. Их вес начинается от символических 300 с небольшим грамм. Чтобы понять, почему этот вес пустой сумки настолько важен, приведу вам интересную статистику. Средний вес дамской сумки с учетом содержимого составляет аж 6,2 кг.

Анна Минакова