В Ярославской области вырастет число проекционных пешеходных переходов

В Ярославской области в контракты на ремонты дорог будут включать создание проекционных пешеходных переходов. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алла Чижова Фото: Алла Чижова

Сейчас проекционные пешеходные переходы появляются как на оживленных участках городов (на Кирова в Ярославле), так и на темных трассах. По поручению губернатора, теперь проекционные пешеходные переходы будут делать вне зависимости регионального или местного значения дорога.

По данным правительства области, в регионе уже больше 100 таких переходов. На региональных дорогах проекционные «пешеходники» размещают с 2021 года.

Алла Чижова