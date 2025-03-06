Премьер Грузии заявил о быстром экономическом росте страны

Глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе во время рабочего визита в Узбекистан заявил, что Грузия «проводит очень рациональную экономическую политику с низкими налогами, меньшей бюрократией». Эта политика, по его утверждению, «обеспечивает быстрый экономический рост». По словам премьера, средний рост экономики Грузии за последние четыре года составил более 9,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ираклий Кобахидзе

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Ираклий Кобахидзе

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

По итогам прошлого года Грузия получила высокую оценку в различных рейтингах. World of Statistics назвал ее среди пяти наиболее безопасных стран. Грузия заняла 53-е место в Индексе восприятия коррупции, первое место — в Восточной Европе и Центральной Азии по индексу Всемирного юридического проекта, а по Индексу борьбы с преступностью — восьмое место в Европе и 20-е место в мире.

Однако после массовых акций протеста, начавшихся в Грузии вслед за парламентскими выборами 26 октября и столкновенями демонстрантов с силовиками, экономический рост существенно замедлился. В том числе из-за снижения спроса в сфере туризма — главной индустрии страны.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обновил прогноз роста экономики Грузии до 6% в 2025 году и до 5% — в 2026 году. Аналогичные прогнозы у других международных институтов: Всемирный банк и МВФ считают, что грузинская экономика в 2025 году вырастет на 6%. Соответствующий институт ЕС называет цифру 5,8%, Азиатский банк развития — 5,5%, рейтинговое агентство Fitch — 5,3%. По прогнозу экспертов грузинской компании PMCG, рост экономики Грузии в текущем году замедлится до 3,6%.

Георгий Двали, Тбилиси