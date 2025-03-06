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Дело курьера телефонных мошенников направлено в районный суд Уфы

Калининский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело 26-летней уфимки, обвиняемой в мошенничестве в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в августе прошлого года фигурантка уголовного дела через мессенджер устроилась на работу курьером. Ее неустановленные сообщники звонили пожилым людям и, представляясь сотрудниками полиции, сообщали ложные сведения о произошедших ДТП с участием их родственников и требовали деньги за урегулирования вопроса о привлечении к уголовной ответственности.

В результате трое пенсионеров передали обвиняемой 1,5 млн руб.

Уфимка признала вину.

Майя Иванова

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