Бывшая биостанция пермского вуза будет передана муниципалитету Добрянки

Депутаты Добрянского округа на пленарном заседании поддержали инициативу администрации территории о принятии на свой баланс имущественного комплекса биостанции Кважва, пишет газета «Зори Плюс».

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Как сообщил депутатам замглавы округа Николай Поздеев, муниципалитету предложили принять биостанцию из федеральной собственности. Ранее станция принадлежала Пермскому гуманитарно-педагогическому университету, здесь проводились полевые практики, но последнее время она не используется.

Основной актив станции — участок площадью 29 га, находящийся в особо охраняемой природной территории Пермского края. Участок имеет ограничения из-за расположенной рядом реки и газопровода «Ямбург — Тула». Но, по мнению муниципалитета, территорию данного земельного участка можно использовать, например, для военно-патриотического или туристского направления. Господин Поздеев не исключил также включения актива в прогнозный план приватизации с целью его продажи. Затраты в демонтаж заброшенных строений бывшей биостанции он оценил в 1,5 млн руб.

Депутаты поддержали инициативу принять биостанцию Кважва в муниципальную собственность.